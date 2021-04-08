Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Магеррам Бедирзаде

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 77 году жизни скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде, сообщает Trend Life.

Магеррам Бедирзаде родился 13 января 1945 года в Баку. В юношеские годы учился актерскому мастерству у Сулеймана Алескерова и Лютфи Мамедбекова. Окончил режиссерский факультет Государственного института искусств имени М.Алиева. С 1969 года был членом Союза театральных деятелей Азербайджана. Занимался преподавательской деятельностью, был доцентом режиссерского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Автор около двадцати художественных и документальных фильмов, различных телепрограмм, среди которых “Səhər görüşləri”, “Dalğa”, “Gəlin birlikdə gülək”, “Gəzdim Azərbaycanı”, “Günaydın”, “Ocaq başı” и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)