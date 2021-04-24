Он мечтал вернуться в Кельбаджар…От коронавируса скончался вице-президент Национальной абилимпийской федерации Джавад Гасымов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 45-ом году жизни от коронавируса скончался вице-президент Национальной абилимпийской федерации Азербайджана Джавад Гасымов, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Джавад Гасымов родился 9 января 1977 года в Кельбаджаре. В начале апреля 1993 года, когда Кельбаджар был оккупирован армянскими вооруженными силами, он вместе с семьей бежал через горы, спасаясь от агрессоров. Несколько недель в голод и холод, без одежды, прячась в горах и лесах, они, как и тысячи других кельбаджарцев, искали спасения. Это тяжело сказалось на его здоровье, и Джавад сильно заболел, стал инвалидом.

Но он не сломался, и окончив Азербайджанскую нефтяную академию, стал принимать активное участие в развитие паралимпийского движения в стране, был председателем общественного объединения «Талантливые инвалиды», помогал людям с физическими ограничениями, принимал участие в проведении различных мероприятий и реализации творческих проектов. Когда в мае 2020 года была создана Национальная абилимпийская федерация, Джавад Гасымов стал ее вице-президентом. Тринадцать лет назад создал семью с украинкой по имени Светлана, и лишь полгода назад стал отцом сына по имени Джавид. Он был счастлив, что после почти 30-летней оккупации земли Азербайджана были освобождены и мечтал вернуться в родные края…

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)