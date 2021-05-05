Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр) в Баку открылась фотовыставка "Всё для фронта! Всё для Победы!", посвященная Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы), сообщили Trend Life организаторы.

Выставка подготовлена Региональной общественной организацией поддержки ветеранов военной службы "Офицерский Клуб" и АНО "Хранители времён" на основе фотокопий музейных предметов, предоставленных различными музеями России.

В экспозиции представлены несколько разделов, повествующих о мобилизации сил СССР, геноциде мирного населения, трудовых подвигах народа, партизанском движении. Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для всего советского народа. Благодаря его титаническим усилиям Советским Союзом была одержана Великая Победа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)