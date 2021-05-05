Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО)

Социум 5 мая 2021 09:57 (UTC+04:00)
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр) в Баку открылась фотовыставка "Всё для фронта! Всё для Победы!", посвященная Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы), сообщили Trend Life организаторы.

Выставка подготовлена Региональной общественной организацией поддержки ветеранов военной службы "Офицерский Клуб" и АНО "Хранители времён" на основе фотокопий музейных предметов, предоставленных различными музеями России.

В экспозиции представлены несколько разделов, повествующих о мобилизации сил СССР, геноциде мирного населения, трудовых подвигах народа, партизанском движении. Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для всего советского народа. Благодаря его титаническим усилиям Советским Союзом была одержана Великая Победа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Image
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Image
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Image
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Image
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Image
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Агентство по развитию МСБ Азербайджана повышает информированность предпринимателей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана повышает информированность предпринимателей
В Баку восстанавливают легендарный &quot;Луна-парк&quot; - Trend TV
В Баку восстанавливают легендарный "Луна-парк" - Trend TV
Скончался народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа
Скончался народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Израиле утвердили генплан развития рынка электроэнергии до 2050 года Израиль 10:17
В Калифорнии неизвестный ударил ножом двух женщин азиатского происхождения США 10:17
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в марте превысил $90 млн Турция 10:16
В Иране успешно испытали на людях вакцину от коронавируса собственной разработки Общество 10:12
Агентство по развитию МСБ Азербайджана повышает информированность предпринимателей Экономика 10:11
В Баку восстанавливают легендарный "Луна-парк" - Trend TV Общество 10:03
С начала года Турция экспортировала автомобили на сумму свыше $10 млрд. Турция 10:03
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) Социум 09:57
Манат подорожал к евро и лире Финансы 09:39
Еще пять госструктур Азербайджана перейдут на G-Cloud ИКТ 09:38
Греческий проект по производству "зеленого" водорода будет связан с TAP Энергетика 09:35
Новое холодильное хозяйство построят на востоке Грузии Грузия 09:25
В I квартале 2021 г. страны ОИС увеличили импорт из Турции Турция 09:15
Турция значительно увеличила экспорт электротоваров Турция 09:09
Скончался народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа Общество 09:07
Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 Другие страны 08:56
В Афганистане один человек погиб при подрыве автобуса с врачами Другие страны 08:28
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызстан 08:15
Азербайджанские банки будут стремиться расширить платежи посредством NFC - MasterCard Экономика 08:09
2298 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:00
Число умерших от COVID-19 в мире за неделю превысило 93 тыс. В мире 07:52
Торговый потенциал между Ираном и Оманом составляет $5 млрд Экономика 07:43
Первый завод по производству стекловолокна построят в Грузии Грузия 07:30
В Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса Европа 07:12
Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси В мире 06:44
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,55 млн человек Турция 06:25
Правительство Японии может продлить действие ЧС из-за коронавируса Другие страны 06:00
Президент Эрдоган и король Салман обсудили двусторонние отношения Турция 05:41
SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink В мире 05:17
Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро Другие страны 04:52
Госдеп: на встрече G7 в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение РФ и КНР США 04:27
В Румынии начались учения НАТО Dacia 21 Livex Европа 03:40
Байден и наследный принц Абу-Даби провели телефонные переговоры США 03:11
Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов Израиль 02:45
Глава Минфина США не считает нужным повышение процентной ставки ФРС США 02:22
Nissan продает свою долю в Daimler на сумму €1,19 млрд Экономика 01:57
Трамп запустил онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам США 01:39
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане Другие страны 01:14
"Манчестер Сити" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов Спорт 00:59
США планируют к 4 июля передать другим странам примерно 10% своих доз вакцины от COVID-19 США 00:45
Один человек погиб во время поножовщины в торговом центре Лондона Европа 00:28
Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне США 00:15
В I квартале 2021 г. Туркменистан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 00:01
Нацбанк Грузии прогнозирует рост безнадежных кредитов Грузия 4 мая 23:54
В мире за сутки выявили более 644 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 4 мая 23:37
Польша воспринимает Грузию как сторонника евроинтеграции в рамках Восточного партнерства Энергетика 4 мая 23:19
Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 24 Другие страны 4 мая 23:05
Омбудсмен Азербайджана побывала в воинской части ВМС (ФОТО) Общество 4 мая 22:58
Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан Политика 4 мая 22:49
Албано-удинская религиозная община Азербайджана посетила Худавенгский монастырь Общество 4 мая 22:43
В рамках конкурса «Восхождение» организован вебинар с презентацией вице-президента ВР (ФОТО) Общество 4 мая 22:23
Иран считает, что отказ США от снятия всех санкций завершит диалог в Вене Ядерная программа 4 мая 22:13
Посол Турции в Азербайджане посетил Парк военных трофеев в Баку (ФОТО) Политика 4 мая 22:00
В некоторых постановлениях Кабмина Азербайджана условная финансовая единица заменена цифрами Экономика 4 мая 21:56
Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 4 мая 21:44
Все о музеях, или «Что? Где? Когда?» для 20 азербайджанских команд Культура 4 мая 21:35
Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул Бизнес 4 мая 21:34
Оксфордский институт о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана Энергетика 4 мая 21:33
Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2" США 4 мая 21:21
В Грузии выявлено 788 новых случаев коронавируса Грузия 4 мая 21:02
В Азербайджане увеличены штрафы за незаконный лов рыбы, занесенной в Красную книгу Экономика 4 мая 20:22
МИД Латвии о реализованных в Грузии проектах Бизнес 4 мая 20:06
В Азербайджане изменились правила назначения и выплаты студенческих стипендий Политика 4 мая 19:50
Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством Общество 4 мая 19:38
В Азербайджане выросло число вмешательств в водные объекты Общество 4 мая 19:24
Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат Политика 4 мая 18:59
Последние слова матери Аслану Гусейнову – она крепко обняла и поцеловала… (ВИДЕО, ФОТО) Социум 4 мая 18:57
Баку проявил добрую волю и освободил троих армянских военнослужащих Политика 4 мая 18:51
В Азербайджане создана Госкомиссия по радиочастотам - Распоряжение Политика 4 мая 18:39
В Азербайджане ужесточаются контрольные меры на объектах общепита (ФОТО) Общество 4 мая 18:26
Реализуется проект по созданию совместного таможенного пункта между Грузией и Азербайджаном Транспорт 4 мая 18:23
БТА обратилось к водителям в связи с ожидающимся ухудшением погоды Общество 4 мая 18:17
Узбекистан заинтересован участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол Политика 4 мая 18:13
Шоу с участием азербайджанских исполнителей стало грандиозным событием года на российском телевидении (ФОТО) Звёздный мир 4 мая 18:10
Кубок мира в Баку – это всегда праздник красоты и грациозности - азербайджанская гимнастка Общество 4 мая 18:10
На Кубке мира в Баку азербайджанские гимнастки хотят показать свой лучший результат – тренер Общество 4 мая 18:02
Транспортировка газа по TAP увеличилась более чем на 40% Энергетика 4 мая 17:59
Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО «Азерсу» Политика 4 мая 17:52
АБР и Азербайджан обсудили программу развития железнодорожного сектора Транспорт 4 мая 17:51
В Азербайджане выросло число политических партий, представивших финансовый отчет Политика 4 мая 17:41
ПРООН планирует оказать поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Бизнес 4 мая 17:41
В Шушу будет построен новый магистральный водопровод - ОАО "Азерсу" Экономика 4 мая 17:36
Было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана Политика 4 мая 17:30
В Грузии не зафиксирован индийский штамм коронавируса Грузия 4 мая 17:28
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился Израиль 4 мая 17:24
Спрос на стационарную телефонию в Азербайджане очень высок – Минсвязи ИКТ 4 мая 17:22
Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V" Европа 4 мая 17:22
В ФРГ спрогнозировали глобальное потепление до 2100 года на 2,4 градуса Европа 4 мая 17:21
Подписан меморандум о сотрудничестве между ГНС Азербайджана и Межбанком Бизнес 4 мая 17:15
Азербайджанская армия, сотрудничая с НАТО, служит делу укрепления мира в регионе Политика 4 мая 17:14
Ответы на эти вопросы дает "Кура II" - познавательный проект в Баку (ФОТО) Социум 4 мая 17:13
Премьер Ирака обсудил с делегацией из США вывод американских войск США 4 мая 17:12
"Спутник V" иранского производства будут применять в Иране через два месяца Общество 4 мая 17:09
Спрос азербайджанских банков на инвалюту вырос на 18% Финансы 4 мая 17:05
MasterCard расширяет в Азербайджане бесконтактные платежи Экономика 4 мая 16:59
Денежная база в Азербайджане за год выросла более чем на 24% Финансы 4 мая 16:55
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 4 мая 16:51
Помощник Президента Азербайджана и глава ГПС посетили дивизию «Губадлы» (ФОТО) Политика 4 мая 16:48
В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения COVID-19, выздоровел 2 091 человек Азербайджан 4 мая 16:44
BVGA оценит потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане Энергетика 4 мая 16:43
Все новости