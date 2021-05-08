В Азербайджане стартует проект "От сцены в окопы", памяти шехидов – деятелей культуры

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует проект "От сцены в окоп" (Səhnədən səngərə), посвященный деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Карабахской Отечественной войны, организованный министерством культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Среди наших доблестных воинов были деятели культуры, которые покрыли себя вечной славой в борьбе за свободу страны от армянских оккупантов и восстановлению территориальной целостности, были добровольцами, получали ранения, стали шехидами, вернулись с фронта и вновь продолжают трудиться во имя искусства.

Этот проект будет посвящен шехидам Отчественной войны, в рамках которого будут представлены различные 5 минутные видеоматериалы о шехидах, посвященные их жизни и деятельности, неосуществленных мечтах и героизму во имя Родины.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда общественности патриотических и морально-нравственных ценностей.

(Автор: Вугар Иманов)