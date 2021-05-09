Бакинская русдрама: Юрий Омельченко и Кямаля Алиева - "На всю оставшуюся жизнь" в День Победы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер и сотрудница Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна – Юрий Омельченко и Кямаля Алиева представили видеоролик, посвященный памяти врачей и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая, сообщает Trend Life.

Наряду с бессмертными подвигами воинов Великой Отечественной Войны, танкистов и летчиков, нефтяников и тружеников тыла, нельзя не отметить героизм и отвагу медиков, благодаря которым тысячи солдат и офицеров остались живыми, вернулись в строй и одержали победу над немецкими захватчиками. Многие из них сражались на передовой и сложили голову за освобождение стран и народов от фашизма.

В видеоролике исполняется песня из фильма Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь" (1975), повествующим о фронтовом санитарном поезде, который называют "поездом милосердия".

Отметим роль Азербайджана в Великой Отечественной войне и в победе над фашизмом, когда наш народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги как на передовой, так и в тылу. В 1941–1945 годах на фронт отправилось каждый пятый житель страны, около 650 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана, из которых более 350 тысяч не вернулось. Наши воины прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, около 130 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями СССР. В Азербайджане было сформировано пять дивизий и множество воинских частей, заводы производили различную военную продукцию, в том числе знаменитые "Катюши", в госпиталях лечили больных и принимали беженцев, а самоотверженные нефтяники обеспечили 80 процентов фронта горючим. В каждой проведенной операции есть заслуга Азербайджана. Великая Отечественная война вновь показала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)