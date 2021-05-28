Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 69 году жизни после продолжительной болезни скончалась исполнительница мугама и народных песен, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева, сообщили Trend Life из близкого окружения исполнительницы.

Исполнительница на протяжении последних лет страдала склеродермией – редким аутоиммунным заболеванием, относящейся к группе системных заболеваний соединительной ткани. Проявляется уплотнением кожи, фиброзом лёгких, сердца, поражением желудочно-кишечного тракта (с нарушением глотания и пищеварения), почек (с развитием почечной недостаточности) и других органов.

Зохра Абдуллаева родилась 18 декабря 1952 года в городе Шуша. Выпускница Азербайджанского государственного технологического университета. Училась искусству мугама у таких мастеров как Сара Гадимова, Абульфат Алиев и Муневвер Келентерли. Была солисткой детского ансамбля "Sazlı qızlar", коллектива "Lalə qızlar", Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Выступала с концертами в более тридцати странах, была лауреатом международных конкурсов. Была замужем, сын и двое внуков. Несколько лет назад артистка потеряла супруга, который погиб от несчастного случая, а в 2018 году – сына от рака головного мозга.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)