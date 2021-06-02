Скончался известный азербайджанский телеведущий Шамиль Фамилли
БАКУ /Trend Life/ - Скончался известный азербайджанский телеведущий Шамиль Фамилли, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу в социальной сети телеканала ARB.
Начиная с 1990 года, Фамилли работал на различных отечественных телеканалах. Шамиль Фамилли вел утреннюю передачу "Tezdən oyan" на телеканале Lider TV, был ведущим на канале AZTV. Последним местом работы для него стал канал ARB, где он выступил в качестве ведущего телепрограммы "Bazar düzü".
Отметим, что на данный момент о причинах смерти телеведущего неизвестно.
Allah rəhmət eləsin
(Автор: Джани Бабаева)
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