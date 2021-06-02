Скончался ветеран азербайджанского джаза Эмиль Гасанов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов. Как сообщает Trend Life, об этом на своей странице поделился джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.

Выпускник факультета струнных инструментов по классу виолончели (класс проф. Расима Абдуллаева) Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли ( ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Работал в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре телевидения и радио под управлением Рафига Бабаева (с 1983) и его малой группе. В группе "Джанги" в сотрудничестве с одноименным танцевальным ансамблем (1991). Был членом группы "Бакустик Джаз" Салмана Гамбарова (с 1996). Участник международных джазовых фестивалей в Азербайджане, России, Германии, Франции, Швейцарии и других стран.

Allah rəhmət eləsin

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(Автор: Вугар Иманов)