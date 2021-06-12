В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО)

Социум 12 июня 2021 10:16 (UTC+04:00)
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло мероприятие "Показ мод из бабушкиного сундука", сообщает Trend Life.

"Показ мод из бабушкиного сундука" - образовательная программа, включающая в себя создание и продвижение образцов национального костюма. В программе, которая продлилась с первого марта по первое июня, приняли участие дети и подростки в возрасте 10-18 лет. Специалисты детского отдела музея провели с ними теоретические и практические занятия, посвященные истории национальной одежды, разработке ее эскизов, правилам использования тканей, кройке и шитью, а также различным видам вышивки.

На мероприятии девяти юным участникам проекта были вручены сертификаты, также прошло модное дефиле, включающее 14 созданных ими работ.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра постоянно реализует новые проекты, программы, организует интересные мероприятия и фестивали для детей всех возрастов.

С этой целью детский отдел музея налаживает тесное сотрудничество с образовательными учреждениями и различными детскими организациями.

Дети знакомятся с экспозицией музея, посещают однодневные или рассчитанные на месяц мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, обучаются искусству ковроткачества, вышивке, рисованию, изготовлению игрушек, смотрят кукольные представления и слушают сказки. Такие занятия воспитывают вкус, приобщают детей к национальным ценностям, многовековым традициям и образу жизни нашего народа, повышают интерес к музеям, положительно влияют на духовное развитие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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