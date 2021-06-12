Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО)

Социум 12 июня 2021 18:39 (UTC+04:00)
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни от онкологического заболевания скончался режиссер и актер Мехман Мамедов, сообщили Trend Life из близкого окружения.

Мехман Мамедов родился 4 ноября 1974 года в Сумгайыте. Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Был вторым режиссером документальных и художественных фильмов, телефильмов и сериалов - "Ağ rəngin musiqisi", "Həsən bəy Zərdabi", "Lal", "Oyun", " Aktrisa", "28 iyun", "Axırıncı yol", "Çağır məni", "Əbədi ezamiyyət", "Gizlənpaç", "Dəmir qazan", "Hoqqa", "2 mal", "Bir xalanın sirri", "De sən öl", "Əfsanə qayıdır", "Bombaltı", "Kəkliotu" и т.д., в некоторых из которых был актером. Принимал также участие в озвучивании картин "Qafqaz gürzəsi", "Trixie dözümü və qisası", "Eşqin aynası", "Yetim", "40-cı paraleldə - Postskriptum" и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Image
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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