Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни от онкологического заболевания скончался режиссер и актер Мехман Мамедов, сообщили Trend Life из близкого окружения.

Мехман Мамедов родился 4 ноября 1974 года в Сумгайыте. Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Был вторым режиссером документальных и художественных фильмов, телефильмов и сериалов - "Ağ rəngin musiqisi", "Həsən bəy Zərdabi", "Lal", "Oyun", " Aktrisa", "28 iyun", "Axırıncı yol", "Çağır məni", "Əbədi ezamiyyət", "Gizlənpaç", "Dəmir qazan", "Hoqqa", "2 mal", "Bir xalanın sirri", "De sən öl", "Əfsanə qayıdır", "Bombaltı", "Kəkliotu" и т.д., в некоторых из которых был актером. Принимал также участие в озвучивании картин "Qafqaz gürzəsi", "Trixie dözümü və qisası", "Eşqin aynası", "Yetim", "40-cı paraleldə - Postskriptum" и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)