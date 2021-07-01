Герой Отечественной войны Азербайджана удостоен турецкой премии Turkey Ouality Awards 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Istanbul Marriott Hotel Asia в городе Стамбул прошла церемония награждения престижной турецкой премией Türkiye Kalite Ödülleri/Turkey Ouality Awards 2021, которой был отмечен также ряд представителей Азербайджана. Об этом сообщил Trend Life лауреат премии председатель Emedia Group Эльшан Алиев.

"Одним из знаменательных и очень трогательных моментов вечера стало приглашение на сцену героя второй Карабахской войны, участника сражений за освобождение Зангиланского и Физулинского районов, поселка Суговушан и села Талышкенд, награжденного медалью "За освобождение Суговушана" Закира Иманова. Надо было видеть и слышать то, какими овациями его встречали при выходе на сцену, а также когда он вручил значок с изображением цветка харыбюльбюль учредительнице премии Ойе Озтюрк", - сказал Эльшан Алиев.

Отметим, что цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Закир Иманов также стал гостем турецкого телеканала Bengü Türk.

Премией Türkiye Kalite Ödülleri были отмечены и художник Фуад Аббасов, руководитель Avand production Аяз Мамедов, а также Камиля Мамедзаде и Гюнель Байрамова.

(Автор: Вугар Иманов)