Тогрул Гаджиев – вместо тара он взял автомат, чтобы освобождать Родину (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана Səhnədən səngərə ("Со сцены в окопы"), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, представлен видеоматериал о шехиде Тогруле Гаджиеве, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей. В видеоматериале родные, близкие и друзья делятся своими воспоминаниями о Тогруле Гаджиеве, рассказывают о доблести героя и его творческой жизни.

Семья Гаджиевых стали беженцами из Физулинского района в августе 1993 года, когда свирепствовали армянские агрессоры. В Баку долгие годы ютилась на территории бывшего завода по ремонту вычислительных машин, а затем на протяжении более десяти лет в маленькой комнате. Только в 2009 году они смогли построить свой небольшой дом в Сулутепе, обустроиться.

Тогрул родился 24 декабря 1996 года в Баку. С детства увлекался музыкой и мечтал о родном Физули, о котором знал лишь из воспоминаний родителей… Учился в школе беженцев №18 Зангиланского района, вместе с братом ходил в музыкальную школу. Тогрул был очень талантливым мальчиком и неоднократно побеждал на конкурсах. С высокими баллами он поступил в Азербайджанскую национальную консерваторию, с отличием окончил бакалавриат и магистратуру. Принимал участие в различных концертных программах, был преподавателем детской музыкальной школы № 3 Физулинского района.

Его отец Руфат был рабочим, воевал в Первой Карабахской войне. Зимой 1994 года он был тяжело ранен во время Горадизской операции. По словам, Ильхамы ханум, они растили двух своих детей в трудных условиях, но с большой любовью к Родине.

"Когда началась армянская агрессия, я училась в Педагогическом институте в Ханкенди. 30 лет своей педагогической деятельности учила детей истории. Тогрул тоже был моим учеником. Я горжусь им не только как мать, но и как преподаватель умным и прилежным учеником", - сквозь слезы говорит мать.

С первых дней войны как рядовой действительной воинской службы Тогрул Гаджиев был на фронте, доблестно сражался в армянскими оккупантами. Стал шехидом 10 октября 2020 года при освобождении родного Физулинского района. Посмертно награжден медалями "Vətən uğrunda" и "Füzulinin azad olunmasına görə".

(Автор: Вугар Иманов)