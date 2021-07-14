Корреспондент АМИ Trend удостоен премии "Харыбюльбюль" за поддержку в период Отечественной войны

БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов удостоен премии "Харыбюльбюль" за моральную поддержку в период Второй Карабахской войны. Премия, учрежденная OOO Mirtalıblı Group, была также вручена деятелям культуры и искусства, представителям общественных организаций, медиа и бизнеса.

Более подробнее о мероприятии по ссылке https://www.trend.az/life/socium/3455120.html