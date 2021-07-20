Скончалась Земфира Бабаева, посвятившая азербайджанскому кинематографу 47 лет своей жизни

БАКУ /Trend Life/ - На 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженный работник культуры Азербайджана Земфира Бабаева, сообщает Trend Life.

Земфира Бабаева родилась 17 ноября 1954 года в Баку. 47 лет своей жизни она посвятила национальному кинематографу, много лет работала на разных должностях на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, принимала участие в реализации различных проектов. В их числе - Дни кино Азербайджана во Франции (2001), Дни кино Швейцарии в Азербайджане (2003), музыкальный проект в честь 90-летия великого композитора Гара Гараева, Международный фестиваль детских фильмов в Баку (2007), издание киножурнала Fokus, документальный фильм "İlahi səda" по заказу ЮНЕСКО (2011), короткометражный фильм "Şəbəkə" по заказу министерства культуры Азербайджана и т.д. Помимо кинематографа, она внесла вклад в развитие театрального искусства: с 2003 года была директором труппы Бакинского муниципального театра.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)