Представлен фильм о роли азербайджанских журналистов, операторов и фотографов в 44-дневной Отечественной войне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Gilavar Foto Klub представил документальный фильм о роли азербайджанских журналистов, операторов и фотографов в 44-дневной Отечественной войне - Müharibənin acısını çəkənlər, сообщил Trend Life сопредседатель клуба, фотограф и автор проекта Рашад Мехтиев. Автор идеи - Дилавар Наджафов, музыка - Этибар Асадли.

В 18-минутном фильме, созданном на основании видео и фотоматериалов из горячих точек, повествуется о 79 журналистах, 21 фотографе и 62 операторах.

Отметим, что 46 человек из числа журналистов, пресс-секретарей, операторов и технических работников СМИ непосредственно приняли участие в боевых действиях. Один из них - монтажер телеканала ATV Давуд Гурбанов - стал шехидом (посмертно награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "За Отчизну").

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов.

Проект приурочен ко Дню национальной прессы - 22 июля.

(Автор: Вугар Иманов)