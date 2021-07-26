Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО)

Социум 26 июля 2021 16:33 (UTC+04:00)
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, представлен видеоматериал о шехиде Алиме Ибрагимове, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей. В видеоматериале родные, близкие и друзья делятся воспоминаниями об Алиме Ибрагимове, рассказывают о его жизни и пройденном боевом пути.

Алим Ибрагимов родился 26 декабря 1993 года в Мингячевире. Начальное образование получил в городской школе №4. В 2004-2010 годах обучался по классу гармони в музыкальной школе №2 имени Бюльбюля в городе Мингячевир. Окончил музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории. Работал педагогом в Детской музыкальной школе имени Арифа Мамедова в Гёйчае.

Алим Ибрагимов доблестно сражался с армянскими оккупантами на фронтах 44-дневной Отечественной войны, участвовал в боях в направлении Суговушана и Талыша. Стал шехидом 29 сентября 2020 года. Посмертно награжден медалями "Vətən uğrunda" (За Отчизну) и "Suqovuşanın azad olunmasına görə" (За освобождение Суговушана).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Последняя игра на гармони… Памяти шехида Алима Ибрагимова (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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