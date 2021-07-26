В Баку пройдет гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2021

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Telequlle Restaurant, 23 августа пройдет гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2021, сообщили Trend Life организаторы. Мероприятие состоится в соответствии с правилами карантина и с участием медийных персон.

Премия Trend of the Year, учрежденная Caspian Events Group, вручается четвертый раз за ежегодные успехи в области культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т. д. Лауреаты премии определяются путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ.

Руководитель проекта – Турал Алекберов, исполнительный продюсер – Илмирза Агабеков, главные продюсеры – Айдын Гусейнов и Джавид Нуреддинли.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)