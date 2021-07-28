Посвящается 90-летию! Образ Фармана Салманова воплощает его внук Фарман Салманов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Начались съемки биографического документального фильма "Mən neft tapdım - Salmanov" (Я нашел нефть – Салманов), посвященные 90-летию легендарного геолога Фармана Салманова, сообщил Trend Life автор проекта Гусейн Джавадзаде.

Проект реализуется киностудией Səlnamə и Caspian Media Group с участием министерства культуры Азербайджана и ПАО "Сургутнефтегаз", при содействии Россотрудничества и Biznes Media Dialoq. Съемки будут проходить в Баку, Шамкире и Сибири. Оператор – Рауф Гурбаналиев, автор сценария – Рамиз Фаталиев. Проект планируется завершить к концу этого года, представить на азербайджанских и российских телеканалах.

Интересно, что образ Фармана Салманова воплощает его внук Фарман Салманов.

Фарман Гурбан оглы Саламанов - участник открытий около 150 нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондента Академии наук России, заслуженный геолог Российской Федерации, почетный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургут, штата Техас (США) и города Цзиньчжоу (КНР). Награды - Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской Революции, Орден "Слава" Азербайджанской Республики и т.д.

Фарман Салманов родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамкирского района Азербайджана. В 1954 году окончил геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по специальности "горный инженер-геолог". По окончании института был направлен искать нефть в Кузбассе. В период с 1955 по 1957 годы Салманов работал начальником Плотниковской и Грязненской нефтегазоразведочных экспедиций (Кемеровская, Новосибирская область). Считая бесперспективным поиск нефти в Кузбассе, Салманов в августе 1957 года самовольно и тайком увёл свою геологическую партию в Сургут, уверенный в том, что там есть нефть. Салманова пытались отстранить от работы и судить, однако он продолжал бурение. Чтобы не нагнетать обстановку, начальство подписало задним числом приказ о переброске партии Салманова в Сургут. Позднее Фарман Салманов вспоминал: "Шуму было много, мы же связь отключили. С должности меня хотели снять. Но в конце концов разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праздник - Новруз байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: "Мы победили!"".

Первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года. Всем своим оппонентам Салманов отправил письма одного содержания: "Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов". Оппоненты ответили, что это природная аномалия, что через пару недель скважина иссякнет, и что большой нефти в Западной Сибири не может быть. После того, как и из второй скважины в районе Усть-Балыка забил фонтан, Салманов отправил начальству радиограмму: "Скважина лупит по всем правилам", а Н. С. Хрущёву телеграмму следующего содержания: "Я нашел нефть. Вот так, Салманов".

Проработав в Западной Сибири более 30 лет, он стал первооткрывателем и участником открытий на тюменском севере около 150 месторождений "чёрного золота" и "голубого топлива".

В 1987 году переехал в Москву. В период с 1987 по 1991 года был первым заместителем министра геологии СССР. В 1992 году он создал компанию "Роспан". Являлся главным редактором научно-технического журнала "Геология нефти и газа". Народный депутат РСФСР (1980-1990) и Азербайджана. Он являлся также советником председателя совета директоров ООО НГК "Итера", председателем совета директоров ООО "Югнефтегаз". До последних дней занимался поиском и разведкой нефти и газа в Республике Калмыкия.

Салманов - автор фундаментальных научных трудов, посвящённых проблемам формирования и распределения крупных месторождений нефти и газа. Им опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий. Фарман Салманов умер 31 марта 2007 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

В память о Салманове открыты памятники и бюсты в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске, в его честь названы улицы в городах Сибири, учебные заведения, самолеты и теплоход, действует Дом-музей и аэропорт в Сургуте. События жизни и личность Фармана Салманова легли в основу художественных фильмов "Стратегия риска" и "Сибириада", поставлен спектакль "Третье Баку Фармана Салманова", сняты другие картины.

(Автор: Вугар Иманов)