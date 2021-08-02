Братья посвятили отцу – шехиду Карабахской Отечественной войны проект Şəhid Atam (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Братья Азер и Анар посвятили отцу, старшему лейтенанту ВС Азербайджана, шехиду Карабахской Отечественной войны Хикмету Сафарову проект Şəhid Atam, сообщает Trend Life.

Азер исполнил, Анар написал слова к композиции на музыку Эльнура Валеха. Аранжировка – Эльнур Джабиев, операторы – Вугар Юсифов, Эльшад Акберов, Рухид Джавадов, монтаж – Рухид Джавадов. Проект снят Milli Label.

Хикмет Сафаров родился 11 июля 1972 года в селе Юсифджанлы Агдамского района. Выпускник Азербайджанской государственной нефтяной академии по специальности "Информационно-вычислительная техника". Ему также было присуждено звание лейтенанта по окончании военной кафедры вуза. Работал в журнале Ulduz Союза писателей Азербайджана. С 2002 по 2004 года проходил военную службы, был удостоен звания старшего лейтенанта. С 2004 по 2016 год работал в фирме по распространению прессы Qaya, а затем в компании Dokta MMC. 20 сентября 2020 года был призван на военные учения, а когда 27 сентября началась Отечественная война, добровольцем отправился на передовую в качестве командира взвода связи, принимал участие в боях в различных направлениях. 4 октября 2020 был тяжело ранен в боях за освобождение поселка Суговушан Тертерского района. Перенес несколько операций, 17 октября впал в кому и спустя 52 дня, 8 декабря 2020 года, скончался в возрасте 48 лет. Похоронен на второй Аллее почетного захоронения. Посмертно награжден медалями "Vətən uğrunda" (За Отечество), "Cəsur döyüşçü" (Отважный боец), "Ağdamın azad olunmasına görə" (За освобождение Агдама) и "Suqovuşanın azad olunmasına görə" (За освобождение Суговушана)

(Автор: Вугар Иманов)