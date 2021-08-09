"Здравствуй, Россия!" - рок-вечеринка и русский бал для азербайджанских школьников в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 школьника в сопровождении двух педагогов отправились из Азербайджана в Москву для участия в традиционной культурно - образовательной программе "Здравствуй, Россия!", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в нашей стране.

Все школьники – победители конкурсов и олимпиад на знание истории, культуры России и русского языка.

Ребята посетят столицу России по приглашению Россотрудничества. Они пробудут в Москве неделю, увидят главные достопримечательности города и области, примут участие в интересной программе. В этом году она посвящена современной жизни РФ и успешной профессиональной реализации в ней.

Участники программы познакомится с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском. Также они побывают на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова.

Также участники программы пообщаются с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой, посетят театр "Геликон-опера" и театр Моссовета, ВДНХ, парк "Зарядье", Музей Победы, Исторический музей, центр современного искусства "Винзавод" и т.д.

В программе мероприятия - и рок-вечеринка "Пятница, 13", а также настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)