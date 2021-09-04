Музеи и галереи в Азербайджане можно посещать только с COVID-паспортом - министерство

Социум 4 сентября 2021 18:59 (UTC+04:00)
Музеи и галереи в Азербайджане можно посещать только с COVID-паспортом - министерство

БАКУ /Trend Life/ - Решением Кабмина Азербайджана с 1 сентября услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров могут пользоваться лица, имеющие COVID-паспорт.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе минкультуры, решением министра культуры Азербайджана Анара Керимова для уменьшения распространения коронавируса данное правило решено применить к музеям и галереям, находящимся в подчинении ведомства.

Вход разрешен и гражданам, привитым одной дозой вакцины.

(Автор: Вугар Иманов)

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