Музеи и галереи в Азербайджане можно посещать только с COVID-паспортом - министерство
БАКУ /Trend Life/ - Решением Кабмина Азербайджана с 1 сентября услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров могут пользоваться лица, имеющие COVID-паспорт.
Как сообщили Trend Life в пресс-службе минкультуры, решением министра культуры Азербайджана Анара Керимова для уменьшения распространения коронавируса данное правило решено применить к музеям и галереям, находящимся в подчинении ведомства.
Вход разрешен и гражданам, привитым одной дозой вакцины.
(Автор: Вугар Иманов)
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