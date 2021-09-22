Амина Меликова об установке памятника "Железный кулак" в заповеднике "Гала" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории музейного комплекса Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", действующего при Музейном центре "Ичеришехер", к первой годовщине начала Отечественной войны Азербайджана открылся памятник "Dəmir yumruq" ("Железный кулак") как символ несгибаемой воли азербайджанского народа, сообщает Trend Life.

Автором памятника является участником боевых действий за освобождение Карабаха Эльвин Манафов.

На торжественной церемонии открытия присутствовали члены семей шехидов Отечественной войны из поселка Гала, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и первой Карабахской войны, работники заповедника.

Директор Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению Амина Меликова отметила, что Победа для Азербайджана – это не только успешно проведенные операции и освобожденные от армянской оккупации территории, но и нескрываемая гордость за национальную армию и каждого военнослужащего.

"8 ноября мы впервые будет отмечать свой День Победы. До нее мы шли долгих 44 дня. И этот путь оплачен самым дорогим – жизнями сынов Азербайджана. В одном из выступлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева были самые главные слова: "Эту победу одержали не наши технические средства, а наши солдаты и офицеры. Они, пядь за пядью освобождая нашу землю от врага, подарили эту Победу нашему народу. Поэтому первый герой этой победы – азербайджанский солдат, азербайджанский офицер…".

Память об их подвиге навсегда останется и в памятниках, которые станут частью славной истории Азербайджана", – отметила Амина Меликова.

Место для возведения памятника было выбрано неслучайно. Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" аккумулирует на своей территории историю Азербайджана. И "Dəmir yumruq" становится ее органической частью, особенно соседствуя с величественной замковой крепостью, свидетельствующей о боевом духе населявших эти земли людей.

"Осеннее время придает заповеднику неповторимую красоту. Высота неба словно звенит своей чистотой над монументальными стенами местного замка. Даже его стены словно подыгрывают солнцу, впитывая его мягкое сентябрьское тепло. Но стоит подняться на смотровую площадку башни, как проникаешься тем, что Всевышний подарил нам один из самых красивых уголков планеты. Может, именно в эти моменты становятся понятны ратные подвиги воинов прошлых столетий, которые с оружием в руках становились на защиту именно этих домов и мастерских. Ведь понятие Родины в моменты внешней агрессии приобретает особый смысл, и мы безгранично гордимся героями, освободившими наши земли", - отметила Амина Меликова.

В центре скульптуры находится Родина-мать, а в ее основе хромированным железом впечатано незыблемое утверждение: "Карабах – это Азербайджан!", оттененное символом нашей победы – нежным цветком хары бюльбюль.

"Теперь и сама статуя сохранит для потомков исторический жест Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, который он адресовал агрессорам. "Железный кулак" - пример того, как азербайджанский народ веками боролся с захватчиками. Памятник отражает национальный девиз единства и силы. Сама статуя - словно символ мощи победившей армии. «Железный кулак» - это память о шехидах второй Карабахской войны. Он - и напоминание тем, кто не учит уроки истории в погоне за собственными амбициями, и укор военным преступникам, на чьей совести жертвы обстрелов мирных городов", - сказала Амина Меликова.

Она отметила, что памятник "Dəmir yumruq" на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" приобретет особое значение для посетителей, в особенности молодежи.

"Не устану подчеркивать, что "Гала" - это не просто музей-заповедник, ограниченный экспозиционной направленностью, а живой организм, реагирующий на человеческую эмпатию. Посетители нашего музея-заповедника становятся свидетелями, а иногда и непосредственными участниками выпечки хлеба, изготовления ковров и керамики по методам прошлых веков. Но именно эта, казалось бы, незамысловатость и есть трансляция преемственности. Поменялись предметы быта, виды оружия, но ценности остались неизменными.

Особо ценно для нас, что открытие памятника пришлось на дни Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, музыка которого звучит в государственном гимне Азербайджана. А слова гимна – стихи Ахмеда Джавада наполняют "Dəmir yumruq" еще больше мощью", - добавила Амина Меликова.

(Автор: Вугар Иманов)