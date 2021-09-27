Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 27 сентября 2021 23:26 (UTC+04:00)
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошло мероприятие, посвященное Дню памяти, и встреча с выпускниками академии - героями второй Карабахской войны, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Ректор БМА, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли и проректор по международным связям, социальным вопросам и связям с общественностью, народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова рассказали об историческом значении 44-дневной Отечественной войны, которая вписана золотыми буквами в летопись страны победой над армянскими агрессорами, завоеванной во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым доблестной армией в единстве с народом.

Герои второй Карабахской войны поделись воспоминаниями, рассказали о славном боевом пути, отваге воинов, которые не щадя своих жизней становились шехидами и гази, с доблестью защищали и освобождали родную землю от оккупантов.

Гази второй Карабахской войны, кавалер медалей "Отважный боец", "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы", “Heydər zirvəsi”, лауреат республиканских и международных конкурсов Вугар Мамедзаде представил видеоматериал "Посвящение шехидам".

Кавалер медалей "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", почетного диплома "За боевой путь и общественно-политическую подготовку", скрипач Азизага Гулузаде, обладатель медали "За освобождение Лачина", пианист Мурад Байрамов, обладатель медалей "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Джебраила", студент второго курса факультета "Учитель музыки" Адиль Амирли представили композицию "Посвящение друзьям-шехидам".

Участник боев за освобождение Джебраила и Ходжавенда, лауреат республиканских и международных конкурсов, экс-солист Молодежной оперной программы Большого театра России, солист Молодежной труппы Театра Сан-Карло в Неаполе Атяш Гараев представил произведение "Вершина шехида" на музыку доктора философии по искусствоведению Кенуль Гусейновой и на слова народного поэта Вахида Азиза, посвященную памяти шехида Ульви Гаджиева.

В заключение в сопровождении Егяны Ахундовой Атяш Гараев исполнил произведение национального классика Васифа Адыгезалова "Qərənfil" (Гвоздика).

Выступления были встречены овациями гостей вечера.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посвящение шехидам…Герои Карабахской войны – воспитанники Бакинской музыкальной академии (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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