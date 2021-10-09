"Посвящение Агдаму" – триптих народного художника Арифа Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Тема Карабаха красной нитью проходит через творчество народного художника Азербайджана, профессора, известного миниатюриста, графика и иллюстратора литературных произведений Арифа Гусейнова.

Несколько лет назад он создал серию документально-художественной графики "Карабахнаме - страницы истории ". Серия основывается на конкретных исторических материалах. Она включает произведения с изображением исторических памятников, событий из истории, портретов исторических личностей. На каждой графической работе есть текст, описывающий события или людей, на нем изображенных. Также художник издал книгу-альбом "Карабахнаме - страницы истории".

Отметим, что в серию "Карабахнаме - страницы истории" вошел триптих – расстрелянные бюсты поэтессы Хуршидбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и оперного певца Бюльбюля.

Несмотря на то, что серия состояла из более 50 работ, до недавнего времени автор считал проект неоконченным. Он часто говорил о том, что серия будет завершена, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

И этот день настал, Азербайджан одержал Великую победу. В ноябре 2020 года Ариф Гусейнов завершил серию "Карабахнаме - страницы истории" политическими плакатами "Qalibiyyət" ("Победа")". В серию вошли восемь политических плакатов, на которых запечатлен лозунг "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!).

Сегодня в мастерской художника хранится новая, только недавно оконченная работа - триптих "Посвящение Агдаму". Этот триптих о родных землях после освобождения от многолетней оккупации.

"К работе над триптихом "Посвящение Агдаму" я приступил в конце лета. Завершил произведение за немногим более двух месяцев. Создавая "Посвящение Агдаму", хотел показать, в какое состояние оккупанты привели наши захваченные земли, во что они превратили Агдам - некогда цветущий город. Посетив освобожденные территории и воочию увидя эти разрушения, международные эксперты и журналисты называли Агдам "Хиросимой Кавказа", - отмечает народный художник.

Как рассказал Ариф Гусейнов, триптих "Посвящение Агдаму" состоит из трех картин. Первая - "Азан в освобожденном Агдаме" - о том, как в освобожденном от армянской оккупации Агдаме спустя 27 лет вновь прозвучал азан. На ней изображены два минарета Джума-мечети, поднятые вверх руки – это души шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

"Вторая работа называется "Гибель театра". Оккупанты разрушили все, включая и здание Агдамского государственного драматического театра, от него остались лишь три арки фасада. В своей работе я показываю не только разрушение здания театра, но и уничтожение театрального искусства, культуры", - подчеркивает Ариф Гусейнов.

Третья работа художника называется "Крепость Шахбулаг". Крепость Шахбулаг была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Она датируется XVIII веком и является одним из самых известных памятников на территории Карабаха.

Говоря о том, что в текущем году мы будем отмечать годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне, Ариф Гусейнов отмечает, что к этой дате Союз художников Азербайджана организует большую выставку.

"При организации Союза художников Азербайджана в Музейном центре в Баку запланировано проведение выставки, посвященной Великой победе. В экспозицию войдут работы азербайджанских художников, посвященные светлой памяти шехидов, подвигу азербайджанских военнослужащих, освобожденным от оккупантов землям, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Организовать такую выставку – наш долг как художников, как граждан Азербайджана. Триптих "Посвящение Агдаму" будет представлен на этой выставке. Но у меня есть одно желание – хочу отвезти эти работы в Агдам", - добавил народный художник.

По словам Арифа Гусейнова, он продолжит работу по данной теме и в будущем планирует создать художественные произведения, посвященные другим азербайджанским городам и районам, освобожденным от армянской оккупации.

Произведение выполнено в черно-бело-коричневой гамме. Художник написал его акриловыми красками на холсте. Размер центральной работы "Гибель театра" - 120х90 сантиметров, двух боковых - "Азан в освобожденном Агдаме" и "Крепость Шахбулаг" - 90х60 сантиметров.

Триптих "Посвящение Агдаму" повествует о почти 30-летней оккупации наших земель, отражает разрушения на захваченных территориях, рассказывает о том, как оккупанты превратили цветущий город Агдам в выжженную землю и руины.

Одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость.

Сегодня Азербайджан активно восстанавливает освобожденные от армянской оккупации земли, возвращая в эти регионы жизнь и культуру.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)