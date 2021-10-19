CinemaPlus получил "Платиновый сертификат о пожертвовании" от Фонда возрождения Карабаха

БАКУ /Trend Life/ - Фонд возрождения Карабаха наградил сеть кинотеатров CinemaPlus "Платиновым сертификатом о пожертвовании" за поддержку работ, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, устойчивое экономическое развитие и процветание региона, а также восстановление экологического баланса, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

"Платиновый сертификат о пожертвовании" был вручен председателем правления Фонда Рахманом Гаджиевым председателю Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Зауру Дарабзаде.

CinemaPlus перечислил в Фонд возрождения Карабаха 10 миллионов манатов.

Сеть кинотеатров CinemaPlus и дальше продолжит реализацию социальных проектов.

Фонд возрождения Карабаха был создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, основной задачей фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также осуществление необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом.

(Автор: Вугар Иманов)