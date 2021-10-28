В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)

Социум 28 октября 2021 20:09 (UTC+04:00)
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в Гильдии российских адвокатов прошла презентация первого тома "Стала вечною слава геройская смерть" Айбениз Рустамовой, посвященного шехидам 44-дневной Отечественной войны, сообщила Trend Life автор издания.

В книгу вошли материалы о 577 шехидах, которые были собраны автором на основе рассказов семей шехидов, друзей, однокурсников, близких и родных.

Айбениз Рустамова родилась в Гяндже. Кандидат экономических наук, доцент, автор тридцати научных работ. Проживает в Москве, является исполнительным директором Благотворительного фонда помощи людям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями имени Зейналабдина Тагиева.

"Живя за пределами родины, мы стараемся пропагандировать азербайджанскую историю, культуру, науку, традиции, знакомить россиян с Азербайджаном. Идея создания данной книги возникла у меня сразу же после Великой Победы – 8 ноября, я не могла оставаться безучастной к происходящим грандиозным историческим событиям. Доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встала на защиту Родины и разгромила оккупационные войска, показала всему миру единство, силу, военную мощь страны и веру народа в торжество справедливости. Мы все помним, как, сплотившись в единый кулак, переживали год назад, испытывали смешанные чувства радости от освобождения каждого клочка земли и горечи от невосполнимых потерь", - сказала автор.

По ее словам, она решила внести свой скромный вклад в увековечивание памяти наших воинов-освободителей, положивших свои жизни на алтарь Победы.

"Вторую Карабахскую войну по праву можно считать священной войной. Весь многонациональный, многоконфессиональный Азербайджан встал на защиту своей территории. После почти 30-летней оккупации наши земли освобождены, теперь мы все идем по жизни с гордостью от того, что являемся детьми родного Азербайджана. Надо передать будущим поколениям ту же любовь к родной земле, которую испытываем сами. Мы должны свято чтить память наших погибших сыновей, не должны забывать Ходжалы, наши оскверненные храмы и кладбища, уничтоженные памятники архитектуры и культуры. Пусть никогда ни нам, ни нашим детям, ни нашим внукам не придется просыпаться от страшных звуков войны. Мы должны ценить то, что имеем, беречь себя и своих близких, всегда с благодарностью и теплотой вспоминать подвиги наших героев, с любовью и радостью встречать каждый новый день", - отметила Айбениз Рустамова.

В мероприятии приняли участие вице-президент Гильдии российских адвокатов Ильгар Гаджиев, профессор Московского государственного университета управления Сергей Гарник, действительный член Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета, народный художник России Никас Сафронов, доцент Московского государственного института международных отношений Абузар Багиров, художник и режиссер Рауф Мамедов, общественные деятели, представители азербайджанской диаспоры.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

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