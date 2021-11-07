Ветераны Отечественной войны Азербайджана отмечены премией "Железный кулак" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в преддверии первой годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне прошла церемония награждения патриотической премией "Dəmir yumruq" (Железный кулак), сообщает Trend Life.

На открытии церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Ведущие вечера Зюмруд Гюльалигызы и Ширин Гусейнов рассказали о славном боевом пути героических солдат и офицеров Азербайджана, шаг за шагом, село за селом, город за городом освобождавших родные земли от армянских оккупантов, которые около 30 лет бесчинствовали, уничтожали, совершали акты вандализма, принеся множество страданий и горя азербайджанскому народу. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена, на освобождённых землях идет активный процесс строительства и восстановления, и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных мест в мире.

Премией "Dəmir yumruq" были отмечены ветераны Карабахской войны и ряд общественных деятелей, представителей культуры и науки. Члены семей шехидов поделились воспоминаниями о своих героических сыновьях.

На церемонии награждения прозвучали азербайджанские народные песни и патриотические композиции.

(Автор: Вугар Иманов)