Заур Дарабзаде рассказал о правилах размещения зрителей в кинотеатрах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде стал гостем программы Dikdaban на телеканале İctimai TV (Общественное телевидение Азербайджана), сообщает Trend Life.

В программе Заур Дарабзаде подробно рассказал о правилах рассадки зрителей в кинотеатрах во время пандемии.

"Я хочу, чтобы наши зрители знали данные правила, так как на эту тему было задано много вопросов. Большинство зрителей думают, что если они придут с членами семьи или с друзьями, то будут сидеть через одно сидение, но это не так. Одно из условий, которое нам ставит Оперативный штаб, - зал должен быть заполнен только на 50%. И мы сделали это в таком формате. Например, если вы втроем придете в кинотеатр, даже если не являетесь членами одной семьи, вы втроем сядете вместе, то есть между вами не будет свободного места. Но мы оставляем одно или два свободных места между вами и следующими зрителями, чтобы поддерживать социальную дистанцию. Такая рассадка происходит по причине того, что приходящие вместе зрители пользуются одним общественным транспортом, вместе выходят из общественного объекта - кафе. Маска обязательна, но, конечно, когда вы в кино, то едите попкорн и пьете воду. Невозможно смотреть фильм без воды в течение трех часов и не снимать при этом маску", - отметил он.