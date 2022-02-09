БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный художник Азербайджана Фахраддин Али, сообщил Trend Life заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев.

Фахраддин Али родился 10 мая 1938 года. В 1958 году поступил в Художественное училище в Баку, а после окончания военной службы - в Институт искусств (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В 1969 году его дипломная работа – гобелен "Бабек" завоевала золотую медаль на выставке ВДНХ в Москве.

В дальнейшем он продолжил работу по ковру и гобелену. Кроме того, живопись играла важную роль в творчестве Фахраддина Али. Он писал и портреты, но все-таки предпочитал им такой жанр, как пейзаж. Его большим дебютом стала демонстрация полотна "Красота природы" на республиканской выставке 1970 года.

Однако главной линией творчества Фахраддина Али была книжная миниатюра.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)