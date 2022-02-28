Xocalı harayı… - памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Мероприятие под названием Xocalı harayı было организовано совместно с участниками проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи").

Выступившие на вечере директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, а также ветераны 44-дневной Отечественной войны Ханкиши Юсифов и Джавид Гасанов отметили, что Ходжалинский геноцид стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества.

На вечере в исполнении солиста Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Ровшана Амрахова, заслуженной артистки Наргиз Алиевой, лауреатов республиканских и международных конкурсов, участников проекта Gənclərə dəstək - виолончелиста Вагифа Гурбанова, пианистов Джамали Абдинзаде, Азизы Агазаде, Нураны Алиевой, Айтадж Велизаде, скрипачей Хадиджи Гаджилы и Сабины Гасанзаде, исполнительницы на флейте Наргиз Алиевой и других музыкантов прозвучали произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Закира Багирова, Аги Алиева, Зарифа Керимова.

Актер Гусейнага Асланов и чтец Хазар Сулейманлы прочитали известные стихотворения народных поэтов Расула Рзы, Рамиза Ровшана, Наби Хазри, а также поэтессы Нурангиз Гюн.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)