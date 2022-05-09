Baku International Jazz Day – праздничный джем-сейшн "Фиеста" и два юбилейных торта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках дней джаза в Баку - Baku International Jazz Day, организованных министерством культуры Азербайджана, прошел заключительный вечер, джем-сейшн "Фиеста", сообщает Trend Life.

На вечере джаза выступили известные бэндлидеры – народные артисты Джамиль Амиров и Салман Гамбаров, заслуженный артист Руслан Гусейнов, музыканты и исполнители Вагиф Алиев, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов, Нармин Мамедли, Гасан Билалов, Ульвия Рагимова-Джонс, Эльбей Мамедзаде, Сеймур Алиев, Фирудин Гамидов, Джамал Байрамлы и другие. Вечер вел телерадиоведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Также зрителей и участников ждал сюрприз - организаторы вечера поздравили с юбилеями композитора, джазмена Джамиля Амирова и знатока джаза Рахиба Азери.

Музыковед, исследователь джаза Туран Мамедалиева отметила на мероприятии, что среди выступивших в поддержку проведения фестиваля, посвященного Бакинскому международному дню джаза, были также представители AzeriJazz, руководитель Coffee & Jazz Фаган Алиев, члены семьи выдающегося джазмена, композитора, народного артиста Рафига Бабаева - дочери Фариза и Гюляра Бабаевы и внук Микаил Гусейнов.

Таким образом завершился Baku International Jazz Day, во время которого зрители могли насладиться джазовыми стандартами, импровизациями, современными мотивами и этно-джазом, композициями азербайджанских и мировых авторов.

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