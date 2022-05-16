Приквел «Игры престолов» продлили на второй сезон еще до премьеры

Сериал «Дом дракона», который является приквелом популярного сериала «Игра престолов», получит второй сезон — сюжет пишется параллельно с созданием первой части проекта, которая еще не увидела свет. Об этом пишет Redanian Intelligence, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Ранее глава по контенту HBO Max Кейси Блойс ранее говорил, что есть шансы на второй сезон. Официальное объявление о продлении обычно должно быть озвучено ближе к премьере первого сезона, либо к его финалу.

Ранее HBO опубликовал тизер-трейлер «Дома дракона». Сериал основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Его действие происходит за 200 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает историю дома Таргариенов, приведших к междоусобным войнам.

Съемки первого сезона, состоящего из 10 эпизодов, закончились еще в феврале. Премьера состоится 21 августа.