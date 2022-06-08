Билет в будущее! "Фестиваль профессий" был организован на самом высоком уровне –Сабина Иманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый в Азербайджане "Фестиваль профессий" был организован на самом высоком уровне. Для участников были созданы все условия, чтобы рассказать о приоритетных направлениях своей сферы, а посетители могли получить все необходимую информацию для выбора будущей профессии. Фестиваль стал настоящим билетом в будущее для молодежи. Каждый мог погрузиться в мир специальностей, узнать какие навыки будут наиболее востребованы, получить советы и рекомендации от профессиональных наставников, сказала в Trend Life участник проекта, стилист-визажист Beauty Academy by Anar Agakishiev, лауреат национальных конкурсов Сабина Иманова.

Главные цели фестиваля, организованного Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана под девизом "Öyrən, Əylən, Peşəni seç!" (Узнай, развлекайся, выбери профессию), показать насколько широк спектр востребованных и перспективных профессий в стране, помочь определить свой профессиональный путь, стать самостоятельной и успешной личностью. Фестиваль который завершился сегодня в Баку, стартовал 15 мая и прошел в городах Шамахы, Лянкяране, Ширване, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Гяндже, Газахе и Шеки. В десяти городах страны было представлено десять профессий по направлениям – повар, портной, парикмахер-визажист, разработчик интерфейсов, график-дизайнер, дизайнер интерьера, компьютерное программное обеспечение, кофевар, туристический агент и ремонт электронных устройств.

Заключительный день фестиваля в Баку вызвал большой интерес, как и в регионах страны, в целом приняло участие около пятидесяти тысяч посетителей. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, представители государственных структур, общественных организаций и компаний.

Гостями фестиваля в основном стали школьники, их родители, абитуриенты и выпускники вузов. Каждый интересовался представленными профессиями и их особенностями, возможностью обучения, последующим трудоустройством и заработной платой. На территории, где проходили встречи, были развернут целый палаточный городок. Участники знакомились со стендами профессий, представленных на фестивале, беседовали с экспертами. В каждом шатре партнеры рассказывали об особенностях той или иной профессии, демонстрируя все это на деле, объясняя, как можно трудоустроиться. Для посетителей были проведены презентации и воркшопы профессиональных экспертов.

Наибольший интерес посетителей фестиваля вызвала кулинарная профессия. Учитель по кулинарному искусству, участник фестиваля Джарулла Джаруллазаде отметил, что фестиваль является частью государственной политики обеспечения занятости в Азербайджане: "На протяжении этих дней мы не только общались с посетителями, рассказывали им об особенностях профессии, но также помогли трудоустроиться в регионах страны. Некоторые даже не знали о свободных вакансиях. Необходимо расширить географию проведения фестиваля".

Ведущая проекта Кенуль Мухтарова отметила важность проведения фестиваля в повышении осведомленности подростков и молодежи о современном рынке труда: "Интерес и выбор профессии в соответствии с требованиями рынка труда является очень важным. Каждый мог узнать, какие навыки востребованы в профессиях, была получена информация о том, как будет формироваться рынок труда в будущем и какие навыки потребуются по профессиям, представлена возможность наглядно ознакомиться со специальностями".

Перед гостями выступили эксперты - Анар Агакишиев, Эмин Абдулалиев, Ляман Аллахвердиева, Ваджахат Юсибова, Джавид Атамогланов, Тургут Минасазов, Чинара Зейналова, Джарулла Джаруллазаде, Илькин Насирли, Зейнаб Меджидова, которые рассказали о личном выборе профессии и поделились советами. Была представлена концертная программа с участием народной артистки Тунзали Агаевой, участников "Евровидения" Самиры Эфенди и Надира Рустамли, певца и композитора Мурада Арифа, группы Cool Band и других.

"Развитие человеческого капитала в республике является одним из основных направлений социально-экономической политики государства. Фестиваль сыграл большую роль в повышении осведомленности подростков и молодежи о современном рынке труда и выбора дальнейшей профессии. Желаю всем удачи", - сказала Тунзаля Агаева.

Центры профессиональной подготовки также были представлены на фестивале. Желающим улучшить свои профессиональные знания или получить новую профессию, или же найти работу по способностям была предоставлена необходимая информация, в том числе о службе поддержки "Alo, Karyera" и платформе cvyarat.az.

Фото - Вугар Иманов.