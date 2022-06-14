Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Последний звонок в школе остается в памяти каждого, он звучит только раз, он - символ окончания прекрасной школьной поры, он - начало большого и интересного пути во взрослую жизнь…

14 июня в школах Азербайджана отмечают "Последний звонок", среди них и Бакинская школа-лицей №20. Нарядные старшеклассники с красными лентами через плечо, на которых вырисовывалась торжественная надпись "Выпускник" в этот день сказали родной школе "Прощай!", и в последний раз для них отзвенел школьный звонок.

На торжественной школьной линейке директор, завуч и учителя сказали выпускникам теплые, трогательные до слез напутственные слова и выразили добрые пожелания.

В этот знаменательный день, выпускников поддержали их родители, которые 11 лет назад привели своих тогда еще малышей первый раз в первый класс. 11 лет пролетели, теперь они позади, а впереди жизнь полная приключений, интересных встреч и ярких эмоций.

Прощаясь со школой, выпускники обратились со словами благодарности к педагогам, обещая навсегда запомнить самые важные уроки.

(Фото: Заур Мустафаев)