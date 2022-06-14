...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)

Социум Материалы 14 июня 2022 13:53
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Последний звонок в школе остается в памяти каждого, он звучит только раз, он - символ окончания прекрасной школьной поры, он - начало большого и интересного пути во взрослую жизнь…

14 июня в школах Азербайджана отмечают "Последний звонок", среди них и Бакинская школа-лицей №20. Нарядные старшеклассники с красными лентами через плечо, на которых вырисовывалась торжественная надпись "Выпускник" в этот день сказали родной школе "Прощай!", и в последний раз для них отзвенел школьный звонок.

На торжественной школьной линейке директор, завуч и учителя сказали выпускникам теплые, трогательные до слез напутственные слова и выразили добрые пожелания.

В этот знаменательный день, выпускников поддержали их родители, которые 11 лет назад привели своих тогда еще малышей первый раз в первый класс. 11 лет пролетели, теперь они позади, а впереди жизнь полная приключений, интересных встреч и ярких эмоций.

Прощаясь со школой, выпускники обратились со словами благодарности к педагогам, обещая навсегда запомнить самые важные уроки.

(Фото: Заур Мустафаев)

Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Прощай школа, или Звонок во взрослую жизнь (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости