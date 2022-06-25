В Центре Ататюрка состоялась торжественная презентация книги героя 44-дневной Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в научно-культурном Центре Ататюрка состоялась торжественная презентация книги героя второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны Азербайджана Гашима Мадатова "Восемь моментов Победы", сообщает Trend Life.

Презентация была посвящена Дню Вооруженных сил Азербайджана, который отмечается 26 июня. Мероприятие организовано ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана", OO "Ветераны Отечественной войны", Культурным центром "Современный Азербайджан", Центром "Mimar" Йылмаза Окуклу. Книга выпущена при финансовой поддержке ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана".

После славной Победы историками, политиками, социологами и исследователями выпущено много изданий, посвященных героизму доблестных азербайджанских солдат в 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, но впервые книгу представил сам воин-освободитель, наравне со многими достойными сыновьями страны вписавший свое имя в славную летопись страны.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

31-летний Гашим Мадатов - один из тех героев, кто с первого дня второй Карабахской войны, 27 сентября 2020 года, добровольцем отправился на фронт. Причем, приостановив получение второго высшего образования - обучения на инженера-строителя автомобильных дорог в Азербайджанском архитектурно-строительном университете. Первое высшее образование – исторический факультет Бакинского государственного университета. Гашим Мадатов по специальности инженер, работает в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана. Награжден боевыми медалями за освобождение Физули и Ходжавенда, имеет третью группу инвалидности. В книгу вошли воспоминания о боевом пути, нашли отражение единство азербайджанского народа, отвага доблестной армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, героизм шехидов и ветеранов Карабахской войны.

"В период войны я был командиром пехотного подразделения. Боевой путь начался с Физулинского направления, где с первых дней шли ожесточенные бои. У меня было восемь солдат. Из них двое стали шехидами, пятеро были ранены, в том числе и я на Ходжавендском направлении. Тяжелыми боями каждую пядь земли мы освобождали от армянских агрессоров ценой крови и потерь боевых товарищей, но никогда и ничего не боялись, потому что очень любили свою Родину и знали – за нами стоит азербайджанский народ во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Книгу посвящаю светлой памяти шехидов и героям Карабахской войны, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне", - сказал Гашим Мадатов, отметив желание, чтобы книга была опубликована на иностранных языках для представления мировой общественности.

Автором идеи книги стала доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Это произошло, когда она увидела выступление Гашима Мадатова, который делился воспоминаниями о 44-дневной Отечественной войне на одном из мероприятий Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан", посоветовала обязательно издать книгу и приняла самое непосредственное участие в реализации проекта.

"Автор книги, воин-освободитель Гашим Мадатов передал в своем повествовании все чувства солдат и офицеров, которые, не щадя своей жизни, бились во имя освобождения страны от оккупантов и добились славной Победы, восстановив целостность Азербайджана. И все это благодаря своему неимоверному патриотизму, любви к Родине и народу! Нынешнее и будущее поколения, читая эту книгу, поймут через какие тяжелые испытания пришлось пройти, какой отвагой и доблестью, славой покрыли себя на поле битвы сыновья Азербайджана. В нашей истории всегда были славные герои, которых мы чтим и гордимся ими. Нашим современным героям, воинам-освободителям особая честь, нашим шехидам – вечная слава, вечная память в наших сердцах и душах! В единстве с народом и героической армией во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым мы всему миру показали наш непобедимый дух. Ныне происходит активный процесс восстановления освобождённых территорий и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных мест на земле", - сказала Фахрия Халафова.

Ведущая мероприятия, редактор книги "Восемь моментов победы", писатель-публицист Насиба Исрафилгызы, председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева, ветераны Карабахской войны, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и другие выступившие отметили важность реализации проекта в деле патриотического воспитания молодежи, увековечивания памяти шехидов. Была выражена признательность коллективу за издание книги "Восемь моментов победы".

В заключение от имени OO "Ветераны Отечественной войны" были вручены памятные дипломы и плакеты, от имени ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" прошла церемония награждения премией "Харыбюльбюль" за служение Родине.

Фото - Вугар Иманов.