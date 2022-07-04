В Баку состоялась церемония открытия шахматного чемпионата в честь Дня национальный прессы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония открытия шахматного чемпионата в честь Дня национальный прессы - 22 июля, организованного Федерацией шахмат Азербайджана, сообщает Trend Life.

Выступившие на церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов, председатель совета правления сети кинотеатров Cinema Plus Заур Дарабзаде, депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахруз Магеррамов, пиар-директор ОАО "Азерлотерея" Сеймур Теймуров отметили роль государства в развитии спорта и СМИ в стране, успехи спортсменов на международной арене и большие достижения наших шахматистов.

Ведущий мероприятия, спортивный комментатор Сянан Шафизаде и технический директор Федерации шахмат Азербайджана Рагим Гасымов провели жеребьевку участников чемпионата.

Соревнования среди журналистов состоятся в командном первенстве по два человека (сильный игрок + менее сильный игрок), которые были выбраны в парах в результате жеребьевки в соответствии с предыдущими успехами на турнирах и дебютным участием.

Заявки были поданы от около 60 человек, из них выбрали 32. Они в составе команд примут участие в групповых состязаниях по круговой системе.

Таким образом, сформированы две группы по восемь команд, из которых в финал выйдут по четыре команды. Первые игры пройдут 9 июля в Республиканском шахматном центре. Всего в финале будет восемь команд, которые и определят сильнейших. Команды, занявшие первые три места, будут награждены ценными призами от спонсоров. Также предусмотрены специальные номинации.