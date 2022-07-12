В Баку определились финалисты чемпионата по шахматам, посвященного Дню национальный прессы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Республиканском шахматном центре прошел групповой этап чемпионата по шахматам с участием журналистов, посвященного Дню национальный прессы - 22 июля, сообщает Trend Life.

Соревнования среди журналистов состоялись в командном первенстве по два человека (сильный игрок + менее сильный игрок), которые были выбраны в парах в результате жеребьевки в соответствии с предыдущими успехами на турнирах и дебютным участием.

Заявки были поданы от 56 человек, из них в чемпионате приняли участие 32 человека, которые были распределены в две группы "А" и "В" по восемь команд. Из каждой группы в финальную стадию вышли по четыре команды.

Места в группе "А" с первого по четвертое: FutbolTrend (Фаиг Таиров, Вугар Иманов), Master (Мурад Алиев, Сеймур Бахшыев), Savalan (Эльмидар Алиев, Самира Аллахвердиева), Veni Vidi Vici (Сеймур Теймуров, Вугар Мамедов).

Места в группе "В" с первого по четвертое: Qoallisimo (Айсель Адыгезалли), Firavan (Пюнхан Шукюр, Бахтияр Маджидли), Ağ-Qara (Сархан Мусалы, Иман Меджидов), Siciliya müdafiəsi (Илькин Видадиоглу, Ибрагим Мамедов).

Таким образом в финальном этапе, который пройдет 9 июля в Республиканском шахматном центре, восемь команд будут соревноваться друг с другом по олимпийской системе. Занявшая первое место команда из одной группы сыграет с четвертой из другой, а вторая – с третьей.

Команды, занявшие первые три места, будут награждены ценными призами от спонсоров. Также предусмотрены специальные номинации.

Ведущий мероприятия - спортивный комментатор Сянан Шафизаде, главный судья чемпионата - технический директор Федерации шахмат Азербайджана Рагим Гасымов. Чемпионат организован Федерацией шахмат Азербайджана. Генеральный спонсор - Azərloteraya, партнеры - Coca Cola, Casio Edifice, Cinema Plus, Azerçay и Cofe Enjoy.

Фото - Джейхун Зейналов