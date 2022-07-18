"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Time Tower, прошла финальная часть чемпионата по шахматам с участием журналистов, посвященного Дню национальный прессы - 22 июля, сообщает Trend Life.

Соревнования среди журналистов состоялись в командном первенстве по два человека, которые были выбраны в парах в результате жеребьевки в соответствии с предыдущими успехами на турнирах и дебютным участием. Заявки были поданы от 56 человек, из них в чемпионате приняли участие 32 человека, которые были распределены в две группы "А" и "В" по восемь команд. На прошлой неделе из каждой группы в финал вышли по четыре команды.

Финальный этап чемпионата прошел по олимпийской системе. Занявшая первое место команда из одной группы сыграла с четвертой из другой, а вторая – с третьей. Далее победители играли между собой - с 1/4 до финала. Каждый из участников играл с соперником белыми и черными фигурами. Время – 10 минут +3 секунды.

В результате напряженных баталий третье место заняла команда Ağ-Qara (Сархан Мусалы, Иман Меджидов), одержав победу в матче за "бронзу" над Savalan (Эльмидар Алиев, Самира Аллахвердиева). В финале встретились FutbolTrend - Фаиг Таиров (Futbolpress.az), Вугар Иманов (Trend.az), Qoallisimo - Айсель Адыгезалли (qol.az) и Саддам Лачин (ARB TV). Игры закончились вничью 2:2. Поэтому по правилам чемпионата был объявлен "армагеддон", который и выявил победителя - Qoallisimo.

Армагеддон - название особой шахматной партии, которая проводится, если предыдущие тай-брейки не выявили победителя. Право выбора цвета фигур определяется жребием. Контроль времени для "армагеддона" был 5 минут белыми и 4 минуты черными, с добавлением 3 секунд на ход каждому игроку. В случае ничьей победителем объявляется шахматист, игравший черными фигурами.

Команды, занявшие первые три места, будут награждены ценными призами от спонсоров. Также предусмотрены специальные номинации. Церемония награждения состоится в ближайшее время.

Ведущий мероприятия и представитель организаторов - спортивный комментатор Сянан Шафизаде, главный судья чемпионата - технический директор Федерации шахмат Азербайджана Рагим Гасымов. Чемпионат организован Федерацией шахмат Азербайджана. Генеральный спонсор - Azərloteraya, партнеры - Coca Cola, Casio Edifice, Cinema Plus, Azerçay и Cofe Enjoy.

Фото - Джейхун Зейналов.