...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)

Социум Материалы 18 июля 2022 16:10
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Time Tower, прошла финальная часть чемпионата по шахматам с участием журналистов, посвященного Дню национальный прессы - 22 июля, сообщает Trend Life.

Соревнования среди журналистов состоялись в командном первенстве по два человека, которые были выбраны в парах в результате жеребьевки в соответствии с предыдущими успехами на турнирах и дебютным участием. Заявки были поданы от 56 человек, из них в чемпионате приняли участие 32 человека, которые были распределены в две группы "А" и "В" по восемь команд. На прошлой неделе из каждой группы в финал вышли по четыре команды.

Финальный этап чемпионата прошел по олимпийской системе. Занявшая первое место команда из одной группы сыграла с четвертой из другой, а вторая – с третьей. Далее победители играли между собой - с 1/4 до финала. Каждый из участников играл с соперником белыми и черными фигурами. Время – 10 минут +3 секунды.

В результате напряженных баталий третье место заняла команда Ağ-Qara (Сархан Мусалы, Иман Меджидов), одержав победу в матче за "бронзу" над Savalan (Эльмидар Алиев, Самира Аллахвердиева). В финале встретились FutbolTrend - Фаиг Таиров (Futbolpress.az), Вугар Иманов (Trend.az), Qoallisimo - Айсель Адыгезалли (qol.az) и Саддам Лачин (ARB TV). Игры закончились вничью 2:2. Поэтому по правилам чемпионата был объявлен "армагеддон", который и выявил победителя - Qoallisimo.

Армагеддон - название особой шахматной партии, которая проводится, если предыдущие тай-брейки не выявили победителя. Право выбора цвета фигур определяется жребием. Контроль времени для "армагеддона" был 5 минут белыми и 4 минуты черными, с добавлением 3 секунд на ход каждому игроку. В случае ничьей победителем объявляется шахматист, игравший черными фигурами.

Команды, занявшие первые три места, будут награждены ценными призами от спонсоров. Также предусмотрены специальные номинации. Церемония награждения состоится в ближайшее время.

Ведущий мероприятия и представитель организаторов - спортивный комментатор Сянан Шафизаде, главный судья чемпионата - технический директор Федерации шахмат Азербайджана Рагим Гасымов. Чемпионат организован Федерацией шахмат Азербайджана. Генеральный спонсор - Azərloteraya, партнеры - Coca Cola, Casio Edifice, Cinema Plus, Azerçay и Cofe Enjoy.

Фото - Джейхун Зейналов.

"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
"Армагеддон" выявил победителя чемпионата по шахматам среди азербайджанских журналистов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости