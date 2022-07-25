В Баку прошла церемония награждения победителей шахматного чемпионата среди представителей СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Qafqaz Point Hotel прошла церемония награждения победителей чемпионата по шахматам среди журналистов, посвященного Дню национальный прессы, сообщает Trend Life.

Чемпионат был организован Федерацией шахмат Азербайджана, генеральный спонсор - "Azərloterеya".

На открытии президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов подчеркнул особое внимание и заботу главы государства о сфере СМИ, достойно представляющих страну в мире, вносящих большой вклад в общественно-политическую жизнь, способствующих экономическому, социальному и культурному развитию, доносящих до международной общественности реалии страны, ведущих успешную деятельность в информационной сфере, что также наглядно было видно в период 44-дневной Отечественной войны.

Руководитель отдела маркетинга "Azərloterеya" Сянан Оруджев отметил, что чемпионат является важным спортивным и интеллектуальным проектом, и соревнование среди журналистов прошло в условиях очень интересной, принципиальной и честной борьбы.

Чемпионат прошел в командном первенстве - по два человека, которые были выбраны в парах в результате жеребьевки в соответствии с предыдущими успехами на турнирах и дебютным участием. Заявки были поданы от 56 человек, из них в чемпионате приняли участие 32 человека, которые были распределены в две группы - "А" и "В" по восемь команд. Финальный этап чемпионата прошел по олимпийской системе - с 1/4 до финала. Время – 10 минут +3 секунды.

Команды, занявшие первые три места, были отмечены дипломами, награждены ценными призами от спонсоров и денежными призами - Coca Cola, Casio Edifice, Cinema Plus, Azerçay и Cofe Enjoy.

В финале победила команда "Qoallisimo" - Айсель Адыгезалли (qol.az) и Саддам Лачин (ARB TV), второе место заняла команда "FutbolTrend" - Фаиг Таиров (Futbolpress.az) и Вугар Иманов (Trend.az), который был также отмечен специальным призом за 11 побед из 11 игр. Третье место заняла команда "Ağ-Qara" (Сархан Мусалы, Иман Меджидов).

Специальных номинаций чемпионата были удостоены: "За волю к победе" - ветеран 44-дневной Отечественной войны Бахтияр Меджидли и Эльмидар Алиев, "Самая быстрая победа" – Джейхун Алиев, "Самый интригующий игрок" – Илькин Видадиоглу.

В церемонии награждения приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов, заведующий сектором министерства молодежи и спорта Фикрет Гусейнов и международный гроссмейстер, трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов. Спонсорами были также преподнесены благодарственные призы.

Ведущий мероприятия и представитель организаторов - спортивный комментатор Сянан Шафизаде, главный судья чемпионата - технический директор Федерации шахмат Азербайджана Рагим Гасымов.

Фото - Джейхун Зейналов.