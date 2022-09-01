Лечение Анвара Гасанова продолжается в соответствии с правилами карантина - минкультуры

БАКУ /Trend Life/ - С первых дней ухудшения состояния здоровья и госпитализации 72-летнего народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова ситуация в связи с ним находится в центре внимания министерства культуры, поддерживается связь с его семьей и врачами, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В связи с выявлением у актера, по результатам проведенного теста, коронавируса в настоящее время продолжается его лечение в соответствии с правилами карантина.

После завершения лечения и карантина в связи с COVID-19, а также по согласию его семьи, в связи с любыми другими заболеваниями и проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть у Анвара Гасанова, министерством будут приняты необходимые меры по его обследованию и лечению в других клиниках.

Напомним, что у актера также диабет, проблемы с сердцем и мозговым кровообращением.

Анвар Гасанов является членом Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Создал запоминающиеся образы в более чем пятидесяти картинах, среди которых Мурад в фильме "Последняя ночь детства", Джалал - "Семеро сыновей моих", Шахбаз бек - "Дервиш взрывает Париж", Тархан - "Бабек", Сирадж - "Седлайте коней", Ариф - "Парни с нашей улицы" и другие.