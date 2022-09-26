Анар Керимов примет участие во всемирной конференции в Мехико

БАКУ /Trend Life/ - Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая состоится 28-30 сентября текущего года в Мехико (Мексика), сообщили Trend Life в ведомстве.

Планируется, что в данной конференции примут участие более 1500 гостей, включая около 160 министров культуры.

В рамках визита планируется выступление Анара Керимова на тему "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", а также проведение ряда двусторонних встреч.