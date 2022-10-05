Как в аэропорту Самарканда торжественно встретили первый рейс из Баку – репортаж (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс «Азербайджанских Авиалиний» - AZAL, вылетевший из Баку. Самолет национального перевозчика был встречен водной аркой по традициям первого полета, а также узбекской музыкой и праздничной церемонией, сообщает Trend Life.

Это событие стало не только очередным свидетельством вековых братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, но и историческим, так как доселе из Баку в Самарканд не было воздушного рейса.

В торжественной церемонии в аэропорту приняли участие представители администрации региона, авиалиний, азербайджанской диаспоры. Девушки в азербайджанских национальных одеждах угощали сладостями. Была разрезана красная ленточка, узбекской стороне преподнесены сувениры от AZAL.

Заместитель главы Самаркандской области Рустам Кабилов, поприветствовав первых пассажиров рейса, подчеркнул значимость события: «Открытие рейса Баку-Самарканд направлено на расширение дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, углубление сотрудничества в сфере туризма, экономики и культуры, и придаст еще больший импульс во благо развития наших стран и народов».

Полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам в рамках зимнего расписания.

Заместитель генерального директора компании по управлению аэропортами Air Marakanda Хильми Йылмаз: «Мы рады приветствовать AZAL в Узбекистане. Мне лично это вдвойне приятнее как гражданину Турции видеть здесь представителей братского Азербайджана. Желаем успехов в дальнейшей деятельности».

Руководитель Азербайджанского национального культурного центра Самаркандской области, преподаватель Самаркандского государственного университета Адильага Мирзоев отметил важное значение этого события в развитии образования и связи с исторической родиной: «В Самарканде проживает более 5 тысяч азербайджанцев и все мы давно ждали открытия этого рейса, наши страны стали еще ближе. Более того, открытие этого рейса, наряду с развитием туризма, будет способствовать проезду студентов. Как известно, между Бакинским государственным университетом и Самаркандским государственным университетом заключен меморандум, который предусматривает развитие возможностей академического, научного и культурного обмена между вузами, сотрудничество в области научных исследований. Мы сможем напрямую совершать визиты в Баку и Самарканд».

Пресс-секретарь AZAL Нармин Халилова, подчеркнув общую культуру, религию и традиции между Азербайджаном и Узбекистаном, сказала: «Конечно, открытие первого рейса в Самарканд, жемчужину Узбекистана и один из древнейших городов мира, имеет сегодня большое значение. Отметим, что с конца сентября частота рейсов «Азербайджанских Авиалиний» из Баку в столицу Узбекистана Ташкент увеличена до 5 раз в неделю».

Генеральный директор авиакомпании Fly Khiva Group Дильшод Ходжаев отметил, что организация, которую он представляет, является основным партнером AZAL в Узбекистане: «Мы давно хотели связать две жемчужины - город на Каспии Баку и город Востока Самарканд в одно ожерелье. И добились поставленной цели. Мост дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном стал еще крепче. Хотелось бы, чтобы это ожерелье стало еще ценнее, мы еще больше развивались, и надеюсь, что следующий рейс будет в города Ургенч и Наманган, и отношения между нашими странами будут еще больше укрепляться».