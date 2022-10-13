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Генеральный директор кинокомпании Narimanfilm назначен председателем «Caspian Energy Israel»

Социум Материалы 13 октября 2022 10:37 (UTC +04:00)
Генеральный директор кинокомпании Narimanfilm назначен председателем «Caspian Energy Israel»

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Генеральный директор кинокомпании Narimanfilm Нариман Мамедов назначен председателем «Caspian Energy Israel». Об этом сообщил Trend Life сам Мамедов.

«Caspian Energy ISRAEL» будет представлять интересы «Caspian Energy Club» в Израиле и управлять его проектами. В том числе будет организатором международного форума «Caspian Energy Forum Israel», «Caspian Energy Award Israel», «Brand Award Israel», а также форумов B2G и B2B, CEO Breakfast и CEO Lunches, бизнес-туров и круглых столов во всех регионах Израиля.

Нариман Мамедов выразил благодарность высшему руководству «Caspian Energy Club» за оказанное ему высокое доверие. Отметим, что Нариман Мамедов активно участвовал в расширении нетворкинга и развитии торгово-экономических отношений между азербайджанскими и израильскими предпринимателями.

Нариман Мамедов родился в 1969 году в городе Москва Российской Федерации. Получил высшее юридическое и военно-политическое образование. Он обладает более чем 25-летним опытом работы на руководящих должностях в различных местных и международных компаниях.

В 1994 году основал киностудию «Нариманфильм» в Баку, Азербайджан. Филиалы компании действуют также в России, ОАЭ и Польше. Киностудия «Нариманфильм» занимается производством художественных, короткометражных и документальных фильмов, линейным продюсированием в вышеперечисленных странах и продвижением азербайджанских фильмов в мире, а также управляет онлайн-кинотеатром (платформа VOD - Azcinemaonline).

В сентябре 2005 года Нариман Мамедов стал одним из соучредителей и членом правления Транснациональной ассоциации южнокавказских независимых деятелей кино (IFA-SC), а с октября месяца является председателем правления этой организации.

В июне 2012 года он стал одним из соучредителей и был избран заместителем председателя Общественного объединения «Гильдия продюсеров Азербайджана». В июле того же года стал одним из соучредителей, членом правления и секретарем Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

1 августа 2018 года Указом Президента Азербайджанской Республики ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры». Является учредителем Международного подросткового кинофестиваля «Салам», основанного 1 мая 2019 года.

27 ноября 2020 года Нариман Мамедов был награжден международной премией Global Film Festival Noida «За вклад в развитие кинематографа». 19 октября 2021 года был избран председателем Общественного объединения «Гильдия продюсеров Азербайджана». Он является членом правления Бизнес-клуба «Caspian Energy», председателем комитета «Культура, кинематография и туризм». Также является продюсером ряда художественных, короткометражных и документальных фильмов.

«Caspian Energy Club», объединяющий более 5 тысяч компаний и организаций из 50 стран мира, был основан в июне 2002 года. Основной целью «Caspian Energy Club», активного участника диалога между государственным и частным секторами, является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где он действует, а также стимулирование и активное участие в диалогах в форматах B2G, B2B и B2C. Являющийся международной платформой для бизнес-нетворкинга, «Caspian Energy Club» регулярно организует различные мероприятия. «Caspian Energy Club» со штаб-квартирой в Баку имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также уполномоченных представителей в различных странах мира.

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