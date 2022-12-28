На сегодняшний день в Центре инклюзивного развития и творчества DOST обучаются 292 человека

БАКУ /Trend Life/ - На сегодняшний день в Центре инклюзивного развития и творчества DOST проходят обучение 292 бенефициара. Как сообщает Trend Life, об этом сказала в среду на пресс-конференции директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Пярвина Исмайлова.

"На сегодняшний день около 500 граждан обратилось в Центр инклюзивного развития и творчества DOST. На данный момент 292 бенефициара проходят обучение в Центре. Занятия проводятся по 14 обучающим направлениям. Один бенефициар может проходить обучение по нескольким направления. Так, у нас есть примеры, когда один человек посещает занятия музыки, и изобразительного искусства, или, например, занятия по актерству, а наряду с этим занимается капоэйра и т.д", - сказала она.

Пярвина Исмайлова отметила, что цель Центра инклюзивного развития и творчества DOST - выявление и развитие творческого потенциала, способностей лиц, относящихся к уязвимой группе населения, их социальная адаптация и интеграция. Бенефициары Центра, лица с инвалидностью, члены семей и дети шехидов, участников Карабахской войны, малообеспеченные семьи. Возрастная категория бенефициаров от 6 до 44 лет.