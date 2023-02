В Баку состоялась презентация украинского проекта "Самые горячие тренды в комплектации интерьера - 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация проекта "Самые горячие тренды в комплектации интерьера – 2023", организованная украинским женским бизнес-клубом The One in a Million и известным стилистом интерьеров Мариной Ковчежнюк, сообщает Trend Life.

Cоучредитель The One in a Million Светлана Третьякова приветствовала гостей, среди которых были архитекторы и дизайнеры.

"В наш статусный клуб входят бизнес-леди, который добились больших успехов и реализуют различные проекты. В этом году мы решили расширить деятельность, которая до этого охватывала Украину и Австрию, и ныне решили поделиться нашими проектами в Азербайджане, где, как нам известно, созданы все условия для развития предпринимательской деятельности. Баку нами выбран не случайно, - мы провели мониторинг рынка и познакомились с работами азербайджанских архитекторов и дизайнеров, которые нам очень понравились. В Баку я приезжала несколько раз и у меня от города только самые позитивные впечатления, есть широкий спектр для ведения успешного бизнеса. На данном этапе через современные актуальные тренды мы хотим познакомить архитекторов и дизайнеров с итальянскими брендами, пока не представленными в Азербайджане. В ближайшее время нами будут проведены бизнес-форумы в ОАЭ и Узбекистане", - сказала Trend Life Светлана Третьякова.

Представительница украинской диаспоры в Азербайджане Лидия Шестак-Алиева подчеркнула значимость представления проекта в рамках расширения делового сотрудничества между странами.

"Развитие бизнеса между Азербайджаном и Украиной охватывает широкий спектр, а данный уникальный проект направлен на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, интересные коллаборации и новый опыт во взаимодействии между профессионалами в области дизайна и интерьеров", – отметила Лидия Шестак-Алиева.

"Самые горячие тренды в комплектации интерьера – 2023" был представлен резидентом The One in a Million, ведущим стилистом интерьеров из Украины Мариной Ковчежнюк, которая рассказала о большом творческом потенциале для создания и реализации современных стилистических решений с использованием новых материалов в соответствии с экологическими требованиями.

"Главная задача для создания дизайна мечты, заключается в поиске идеального решения гармоничного и комфортного пространства. Для этого очень важно учитывать различные аспекты, среди которых функциональность, технологичность, цветовая и световая палитра. и т.д.. На любое пожелание найдется решение, чтобы сделать интерьеры уютнее, гармоничнее и индивидуальнее", - отметила Марина Ковчежнюк.

Марина Ковчежнюк также представила новый кейс – VIP-тур, в рамках которого можно посетить ведущие итальянские фабрики, не представленные на азербайджанском рынке, есть доступ к эксклюзивному ассортименту мебели, который отсутствует в большинстве европейских магазинах и шоурумах, подобрав мебель мирового класса в соответствии со своими пожеланиями.

В рамках мероприятия был организован бизнес-завтрак для архитекторов и дизайнеров, который прошел в теплой, дружеской и деловой обстановке, обсуждены вопросы плодотворного сотрудничества.

Фото - Вугар Иманов