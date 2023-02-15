Türkiyə, tək ürək - Совместный благотворительный телемарафон в Азербайджане, Турции и на Северном Кипре

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в 21.00 по бакинскому времени начнется совместный телемарафон в Азербайджане, Турции и на Северном Кипре под названием “Türkiyə, tək ürək”, нацеленный на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Кампания организована Советом радио- и телевещания Турции (RTÜK). В Азербайджане кампания будет проведена на AzTV и Azərbaycan Radiosu. Все собранные средства будет переданы в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Общество Красного полумесяца для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного землетрясения.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.