В Баку представлена "Героическая элегия" с участием ветеранов Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Г.Аббасова в Баку состоялась презентации клипа "Qəhrəmanliq Elegiyasi" (Героическая элегия) в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне. Мероприятие организовано Главным управлением культуры города Баку при министерстве культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители общественных и молодёжных организаций, члены семей шехидов и ветераны Карабахской войны.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны, прозвучал Гимн Азербайджана.

Выступившие отметили, что Победа в 44-дневной войне нашей доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стала торжеством героического духа нашего народа. О мужестве героев, освободивших наши исконные земли от почти тридцатилетней армянской оккупации, рассказали матери и супруги шехидов, а также ветераны Карабахской войны. Была выражена признательность создавшему клип творческому коллективу, в который вошли автор проекта, композитор Лала Ширин, режиссер и монтажер Теймур Байрамов, оператор Руфат Ягубов, аранжировщик Эмиль Мурад и другие.

Ведущей вечера была Туран Новрузова. Вниманию гостей были представлены патриотические композиции с участием Полада Гулиева, Фидан Атакишиевой и Расула Мамедова.