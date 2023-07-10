Как вернуть 10% платы за сервис концерта Imagine Dragons в Баку и насколько это законно?

БАКУ /Trend Life/ - На концерт Imagine Dragons, который должен был состояться в Baku Crystal Hall, были приобретены билеты и дополнительно оплачено 10-процентная плата за сервис. Место проведения концерта было изменено, и теперь эти билеты недействительны. Старые билеты можно только вернуть, но плата за сервис (10%) не будет возвращена. Насколько это законно и что должны сделать граждане, купившие билеты, чтобы вернуть эти 10%?

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана сообщила Trend Life, что согласно статье 13 Закона АР "О защите прав потребителей" исполнитель обязан предоставить необходимую и правильную информацию о цене интересующего потребителя бизнеса, услуги. Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации о проданном товаре повлекло за собой покупку потребителем товара (работы, услуги), не обладающего необходимыми свойствами, то он вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. В этом смысле плата за сервис также должна быть возвращена потребителю, поскольку она включена в общую стоимость услуги. Если исполнитель не выполнит законных требований потребителя, тот в целях защиты своих прав может направить обращение на официальный сайт Государственной службы по антимонопольному и потребительскому надзору (https://competition.gov.az/az/page/muraciet/erize-sikayet-teklif), а также на электронную почту (o[email protected]) или позвонив на горячую линию (195-1).