В США открылась выставка, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Ames Center Gallery в городе Бернсвилл (штат Миннесота, США) открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В церемонии открытия выставки, организованной при поддержке госкомитета и Ассоциации Миннесота-Азербайджан, приняли участие глава Турецко-Американского общества в Миннесоте Серпил Мисирли, американская писательница-психолог Мэри Шесслер, представители дружественных диаспорских организаций и члены азербайджанской общины.

Приветствуя участников мероприятия, глава Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Кришнан отметила, что соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". По этому случаю в Азербайджане и в зарубежных странах, где проживают наши соотечественники, проводятся различные мероприятия, посвященные юбилею гениальной личности, являющейся гордостью нашего народа. Было рассказано о деятельности архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнута его роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире в качестве демократического и процветающего государства.

В фотоэкспозции были представлены работы, отражающие жизнь и деятельность великого лидера. Среди них фотографии, охватывающие различные периоды жизни Гейдара Алиева, отражающие его официальные визиты в США и другие значимые события.

В художественной части мероприятия танцевальная группа Dans Aşkina представила азербайджанские национальные танцы.