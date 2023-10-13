В Баку состоялся торжественный вечер, посвященный 32-летию Дня независимости Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце "Гюлюстан" состоялся торжественный вечер, посвященный 32-летию Дня независимости Туркменистана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, представители государственных структур и общественных организаций. На открытии прозвучали гимны Азербайджана и Туркменистана.

Выступивший министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев поздравил Туркменистан по случаю Дня независимости, пожелав дальнейшего прогресса, процветания и мира.

"Азербайджан и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными, историко-культурными корнями и морально-нравственными ценностями. Мы рады быть свидетелями продвижения Туркменистана по стабильному и динамичному пути развития и наблюдать за его достижениями. Сегодня отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на принципах стратегического партнерства, дружбы и взаимного уважения. Наши страны поддерживают друг друга и сотрудничают в рамках международных организаций. Трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Туркменистана и Турции, который состоялся 14 декабря 2022 года в городе Туркменбаши, имеет большое значение для развития наших многосторонних отношений. Высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, несомненно, проистекает из мудрой дальновидности лидеров двух стран и того большого значения, которое они придают сотрудничеству. Подписание Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке и эксплуатации водородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море в 2021 году имеет важное значение с точки зрения повышения процветания региона, обеспечения мира и стабильности, развития сотрудничества на Каспии и укрепления энергетической безопасности. Мы также значительно продвинулись в области транспорта и транзита", - сказал Сахиль Бабаев.

Было отмечено, что страны добились больших успехов в экономической сфере - за январь-август 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился почти в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 645 млн.дол. США. Около 90 документов, подписанных в ходе визитов высокого уровня между двумя странами, обеспечили создание правовой основы для существующих отношений. Работа Совместной межправительственной комиссии, созданной в 2008 году для обеспечения экономического и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, вносит значительный вклад в развитие различных сфер сотрудничества.

Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамет Эльясов, рассказав об успехах страны за годы независимости, подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

"Сегодня с геополитической и геоэкономической точки зрения Туркменистан и Азербайджан занимают важную роль на перекрестке Евразии в области транспорта, коммуникаций и энергетики. Одной из приоритетных направлений Туркменистана во внешней политике является дальнейшее укрепление отношений с братским Азербайджаном. Межгосударственные отношения основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, как независимые страны поддерживающие друг друга на этом пути развития. За последние годы крепкая дружба между главами наших государств является основой углубления плодотворного сотрудничества между странами. Отношения в сфере политики, экономики, логистики, культуры и гуманитарной сфере развиваются по восходящей линии. В том числе развиваются межпарламентские отношения и международное сотрудничество. Поддерживаются инициативы в решении геополитических, международных и региональных задач. У Азербайджана и Туркменистана есть большой потенциал для дальнейшего развития и сотрудничества во имя наших братских народов", - отметил Гурбанмамет Эльясов.

Выступившие председатель Совета старейшин Азербайджана Эльдар Гулиев и министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов подчеркнули, что благодаря совместным усилиям отношения между Азербайджаном и Туркменистаном будут и впредь расширяться во всех сферах жизнедеятельности.

Гостям были представлены концертная программа, блюда туркменской национальной кухни, экспозиция и видеоматериалы, отражающие традиции и обычаи туркменского народа.

Фото – Заур Мустафаев.